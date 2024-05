'Anora', de Sean Baker, leva a Palma de Ouro em Cannes; veja lista de vencedores

Baker dedicou o prêmio "a todas as trabalhadoras do sexo" - (crédito: AFP)

O filme americano Anora, do diretor Sean Baker, sagrou-se vencedor do 77º Festival de Cannes. A história, contada em tom bem-humorado, da relação entre uma stripper e um jovem herdeiro, recebeu a Palma de Ouro de um dos principais festivais de cinema neste sábado (25/5).

Baker ganhou destaque no cinema independente, que saltou para a fala com The Florida project, estrelando Brooklynn Prince e Willem Dafoe, de 2017, que conta a batalha de mãe e filha pela sobrevivência. Já o título vencedor do festival francês em 2024 conta a história de uma stripper, interpretada por Mikey Madison, que acaba se casando com o jovem herdeiro de um oligarca russo (Mark Eydelshteyn) em Las Vegas. Apesar da temática sexual, o filme tem tom de comédia.

Baker dedicou o prêmio "a todas as trabalhadoras do sexo". A diretora Greta Gerwig, presidente do júri, elogiou: "Este filme é magnífico, está cheio de humanidade [...] nos dilacerou".

Gigantes do cinema

O diretor americano George Lucas, criador da saga de Star Wars, recebeu a Palma de Ouro honorária das mãos do amigo e também cineasta Francis Ford Coppola. O encontro de gigantes foi um dos pontos altos do festival, mas Lucas ressaltou que não imaginava esse resultado quando começou a carreira. "Fui apenas um menino que cresceu nos campos da Califórnia e queria fazer filmes", declarou. Durante a mostra, ele também revelou que já entrou de "penetra" em Cannes, antes da fama.

Veja a lista de vencedores do festival:

Palma de Ouro: Anora (Sean Baker)

Anora (Sean Baker) Grand Prix: All We Imagine As Light (Payal Kapadia)

All We Imagine As Light (Payal Kapadia) Prix du Jury (prêmio do júri) : Emilia Pérez (Jacques Audiard)

: Emilia Pérez (Jacques Audiard) Prix de la Mise en scène (melhor diretor) : Grand Tour (Miguel Gomes)

: Grand Tour (Miguel Gomes) Prix Spécial : The Seed Of The Sacred Fig (Mohammad Rasoulof)

: The Seed Of The Sacred Fig (Mohammad Rasoulof) Prêmio de interpretação masculina : Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

: Jesse Plemons (Kinds of Kindness) Prêmio de interpretação feminina : Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez (Emilia Pérez)

: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez (Emilia Pérez) Prix du Scénario (Roteiro) : The Substance (Coralie Fargeat)

: The Substance (Coralie Fargeat) Caméra dor (melhor diretor estreante) : Armand (Halfdan Ullmann Tøndel)

: Armand (Halfdan Ullmann Tøndel) Caméra dor - menção especial : Mongrel (Wei Liang Chiang e You Qiao Yin)

: Mongrel (Wei Liang Chiang e You Qiao Yin) Palma de ouro de curta-metragem : The Man Who Could Not Remain Silent (Neboj?a Slijepcevic)

: The Man Who Could Not Remain Silent (Neboj?a Slijepcevic) Menção Especial de curta-metragem: Bad For a Moment (Daniel Soares)

Com informações da AFP e Agência Estado