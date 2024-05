Poze do Rodo se declara para Vivi Noronha: "Amor da minha vida"

Nada parece abalar o humor contagiante de Poze do Rodo. O rapper tem demonstrado uma alegria intensa e genuína, e a razão por trás desse sorriso constante é sua reconciliação com Vivi Noronha. "O momento em família tá maravilhoso, graças a Deus. Eu reencontrei o amor da minha vida e minha vida foi de boa pra melhor", declarou Poze ao gshow, ao expressar sua felicidade ao lado de Vivi.

No último domingo (26), Poze participou do Futebol Solidário no Maracanã, um evento beneficente que reuniu celebridades em prol do povo gaúcho. Ele levou toda a família para assistir ao jogo, reforçando a importância desse momento especial. A presença de Vivi Noronha, mãe de seus filhos mais velhos, Júlia e Miguel, de quatro e três anos respectivamente, marcou a reconciliação do casal.

A história de Poze e Vivi tem altos e baixos. Eles se separaram quando Vivi estava grávida da caçula, Laura, hoje com dois anos. Apesar da separação, o vínculo familiar sempre foi forte. Poze também é pai de Jade, de seis meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Isabelly Pereira, e de Manuela, de quatro meses, com a estudante de Biomedicina Myllena Rocha.

A volta de Poze e Vivi traz um novo capítulo na vida do rapper, que está claramente feliz e realizado. O reencontro do casal não só fortaleceu os laços familiares, mas também trouxe uma nova energia e entusiasmo para a vida de Poze. A alegria dele é palpável, demonstrando que, mesmo diante dos desafios, o amor e a união familiar podem transformar e melhorar vidas.

