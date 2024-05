Filha de César Tralli viraliza ao ver o pai no Jornal Nacional

Manu, filha de 4 anos do jornalista Cesar Tralli com a apresentadora Ticiane Pinheiro, viralizou no vídeo publicado em que aparece vidrada na telinha assistindo ao papai na bancada do Jornal Nacional.

"Manu assistindo o papai", escreveu Ticiane Pinheiro ao gravar o momento fofinho em que a criança vê o jornalista no comando do Jornal Nacional ao lado da jornalista Ana Luiza Guimarães.

Trabalhando juntos novamente

César Tralli e Ana Luiza Guimarães já haviam trabalhado juntos no jornalismo há quase 30 anos, a apresentação do JN na noite de sábado (25/5) foi um momento de reencontro entre os amigos.

Nas redes sociais, Tralli postou uma foto dos dois na bancada com a legenda: "Boa Noite! Muito obrigado pela sua companhia. Plantão no Jornal Nacional. Uma honra estar ao lado da Ana Luiza Guimarães. Trabalhamos juntos como correspondentes internacionais em Londres quase 30 anos atrás. Fique em paz. Obrigado".

A jornalista também postou uma foto. "Plantão com meu amigo querido! Fomos correspondentes juntos em Londres há quase 30 anos!! Muita história, muitas risadas e lembranças boas!! Quem diria a gente aqui na bancada do JN!".