Capital Moto Week anuncia lineup completo da edição 2024

O maior festival de motos e rock da América Latina ocorre de 18 a 27 de julho, em Brasília. O Capital Moto Week reúne 85 bandas de todas as regiões do Brasil, que se apresentarão nos cinco palcos da Cidade da Moto. O festival deste ano promete ser uma celebração épica do rock, com uma programação que contempla tanto a tradição quanto a inovação.

Como headliners, o evento conta com Raimundos, CPM 22, Humberto Gessinger, Sepultura, Detonautas, Call The Police, Blitz e Fernanda Abreu. A Cidade da Moto ocupará 300 mil m² no Parque de Exposições da Granja do Torto. A expectativa é receber 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o mundo.



Line up completa do festival que acontece entre 18 e 27 de julho (foto: Capital Moto Week/ Divulgação)

Das 85 bandas selecionadas, 57 são do Centro-Oeste, sendo 51 do Distrito Federal. A exaltação do Distrito Federal como o berço do rock do Brasil reflete no número de grupos da região. Em 2024, a curadoria do Capital Moto Week realizou a maior seletiva de bandas da história do evento.



Os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital.