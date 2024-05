Virginia Fonseca relata susto durante voo: "Fiquei desnorteada"

Virginia Fonseca enfrentou um momento de tensão durante o pouso do jatinho particular da família em São Paulo nesta segunda-feira (27). A influenciadora, que frequentemente viaja de Goiânia para a capital paulistana por motivos de trabalho, relatou um incidente incomum durante a aterrissagem. "Cheguei em São Paulo, mas nem contei para vocês que cheguei. O avião fez um barulho diferente. Meu rabo não passava nem wi-fi", brincou Virginia com seus seguidores, descrevendo o barulho estranho que o avião fez pouco antes de tocar a pista.

Apesar do susto, Virginia garantiu que todos a bordo ficaram em segurança, explicando que o barulho não indicava uma falha grave. "Eu sai desnorteada do avião, mas está tudo bem. Graças a Deus!", declarou aliviada. A influenciadora aproveitou para tranquilizar seus seguidores, confirmando que a aterrissagem foi bem-sucedida e que não houve maiores problemas durante o voo.

Virginia está em São Paulo para as gravações de seu programa "Sabadou Com Virginia", exibido no SBT. A rotina intensa de viagens entre Goiânia e São Paulo tem sido constante para a influenciadora, que também está ajustando sua agenda para repousar após o nascimento de seu filho caçula, José Leonardo, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. A dedicação ao trabalho e à família tem marcado essa nova fase da vida de Virginia.

A experiência de quase incidente aéreo serviu como um lembrete da imprevisibilidade das viagens, mas também da importância das medidas de segurança. Virginia, sempre conectada com seus seguidores, usou a situação para compartilhar um momento pessoal de vulnerabilidade, demonstrando que, apesar das tensões, ela continua firme em suas atividades profissionais e pessoais.

