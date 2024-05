Maria Adelaide Amaral, autora de grandes sucessos da Globo, como A Muralha (2000) e A Casa das Sete Mulheres (2003), desabafou sobre o motivo pelo qual não escreve mais novelas. Desde 2017, a autora tentou emplacar um projeto na emissora carioca, até ter sido dispensada, quatro anos depois.

+ Em crise? Globo não possui projeto de novelas das sete aprovadas para 2025

Em entrevista ao programa Portas Abertas, do jornalista Carlos Tramontina, a dramaturgia repercutiu uma declaração feita após a conclusão do seu último trabalho, a novela A Lei do Amor (2016), em parceria com Vincent Villari, onde afirmou que não queria mais fazer folhetins.

Na ocasião, Maria Adelaide Amaral contou que havia desenvolvido um projeto baseado na vida do compositor Carlos Gomes (1836-1896), que inicialmente seria uma minissérie, mas foi transformada, a pedido de Silvio de Abreu, numa novela de época, e posteriormente, cancelada.

"Me pediram uma minissérie sobre Carlos Gomes, foi até o Silvio de Abreu que propôs. Eu adorei, e logo em seguida a pandemia começou. Eu escrevei com todo prazer, 40, 50 capítulos, e aí eles [a direção] olharam aquilo tudo e [disseram]: ‘É ótimo, é tão bom que a gente gostaria de fazer uma novela das seis, uma novela de época’. Eu transformei tudo aquilo em uma novela, é um retrabalho, mas eu passei a pandemia com isso. Nesse sentido foi bom, exceto o final, foi péssimo", detalhou a ex-autora da Globo.

Maria Adelaide Amaral confirmou a informação de que o cancelamento do projeto se deu pelo fato de que a novela teria custaria caro para ser produzida. "Foi frustrante. Eu não posso fazer nada. Eu adoro Carlos Gomes, e adorei o personagem que eu desenhei, que ninguém conhece. Aquilo que eu fiz pertence à Globo", lamentou a veterana.

VEJA MAIS: Saiba detalhes da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco na Globo

O post Ex-autora da Globo, Maria Adelaide Amaral revela motivo de não escrever mais novelas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.