Rodrigo Faro se pronuncia após ser citado em esquema de corrupção na Itália

O apresentador Rodrigo Faro e sua esposa se viram envolvidos em um escândalo de corrupção relacionado à obtenção de cidadania italiana, conforme comunicado divulgado em seu perfil no Instagram. Em 2021, o casal iniciou o processo para adquirir a cidadania italiana, indicado por um amigo e utilizando os serviços do escritório Diritto Di Cittadinanza SRL. "Através de seus advogados aqui no Brasil forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos", diz a nota oficial.

Nesta segunda-feira, a Polícia Metropolitana de Nápoles prendeu seis pessoas, incluindo brasileiros e policiais, acusados de colaborarem com um esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaportes italianos. "Hoje pela manhã, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles num esquema de corrupção", afirma o comunicado. O texto destaca que o casal foi vítima do esquema, acreditando que a empresa era idônea e seguia procedimentos legais.

A operação ‘Carioca’, conduzida pela Polícia Metropolitana de Nápoles, investigou a falsificação de documentos na cidade de Villaricca, permitindo que pessoas sem direito a cidadania italiana obtivessem passaportes. Faro e outras personalidades, como o jogador Bruno Duarte, foram citados como beneficiários dos serviços da empresa. A polícia percebeu que diversas personalidades brasileiras obtiveram cidadania sem sequer visitar Villaricca, levantando suspeitas sobre a legalidade dos procedimentos.

Rodrigo Faro e sua esposa reiteraram que não cometeram nenhuma irregularidade e já acionaram seus advogados para resolver a situação. "Rodrigo já acionou seus advogados aqui no Brasil para que todo esse mal entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos", concluiu o comunicado. A nota finaliza reafirmando a confiança na justiça e a esperança de que os verdadeiros culpados sejam responsabilizados.

