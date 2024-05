Reprodução/ YouTube MC Loma

A cantora MC Loma recentemente compartilhou com seus seguidores uma experiência marcante: sua primeira viagem de avião na classe executiva, enquanto desfrutava de alguns dias na Itália. No entanto, o que mais chamou a atenção não foi o luxo da classe de viagem, mas sim o fato de Loma estar utilizando medicamentos para ansiedade durante o voo.

Em resposta às dúvidas dos fãs, ela esclareceu que o uso dos remédios foi recomendado por sua psiquiatra e psicóloga, explicando que se trata de um medicamento controlado para crises de ansiedade e pânico. A revelação de MC Loma sobre sua luta contra a ansiedade e o pânico foi acompanhada de uma mensagem de tranquilidade para seus seguidores.

Ela compartilhou: "Eu desenvolvi crise de pânico e tenho às vezes quando vou viajar. Foi a primeira vez que tomei, por se tratar de uma viagem longa. É isso. Passei por muita coisa na minha vida, muitos problemas que infelizmente resultam na crise de pânico e ansiedade. Mas, eu estou tratando para eu me livrar disso". Seu relato aberto sobre sua saúde mental buscou dissipar preocupações e destacar a importância do tratamento adequado.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, transtornos de ansiedade como o enfrentado por MC Loma são caracterizados por uma preocupação intensa e sintomas físicos que podem interferir nas atividades diárias. Esses transtornos podem levar a crises de pânico, definidas como respostas abruptas e intensas a situações de ansiedade, muitas vezes sem causa aparente. Os sintomas físicos associados podem incluir desde palpitações cardíacas até perda de consciência, refletindo a complexidade dessas condições e a importância do tratamento especializado.

O post MC Loma revela uso de remédios para ansiedade e crise de pânico em viagem foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.