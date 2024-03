Saiba quem é o novo affair de MC Loma

Discreta, a cantora MC Loma tem dado sinais de que está vivendo um novo amor através de publicações sugestivas nas suas redes sociais. A influenciadora, que tem evitado falar sobre a sua vida pessoal, ainda não tinha revelado quem era o novo companheiro. Mas o sortudo seria Paulo César Fabrício.

Fãs da compositora começaram a juntar as peças do quebra-cabeça após o casal compartilhar diversos momentos juntos. Loma decidiu não divulgar os detalhes da nova relação e tem adotado uma postura mais reservada. No entanto, uma postagem recente de uma pessoa próxima a cantora revelou os dois juntos dentro de um carro, a caminho do treino.

Como essa coluna é bem fofoqueira, achamos o perfil profissional do possível affair da funkeira. O sortudo, identificado como Paulo César Fabrício, é o vice-presidente de operações comerciais de uma empresa de energia solar há quatro anos. Ele é formado em marketing pela Universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que a última pessoa que a cantora viveu um affair público foi o Flavio Nakagima. A última vez foi em setembro de 2023, quando a influenciadora foi filmada curtindo uma festa ao lado dele. Os dois são alvo de rumores há tempos, tanto que parte dos fãs especulam que o surfista seria o verdadeiro pai da filha de de Loma.

A pequena Melanie tem um ano e seis meses e até hoje a MC não revelou quem é o pai biológico da criança. Segundo ela, como o genitor nunca quis assumir a filha e não recebeu bem a notícia da gravidez, preferiu não vincular a identidade dele a bebê.