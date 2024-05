Preta Gil lembra perda de duas gestações e impacto na relação com ex - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Preta Gil abriu seu coração ao falar sobre o doloroso luto pela perda de dois filhos, resultado de seu casamento com o ex-marido, Rodrigo Godoy. Em uma entrevista franca para o podcast Mil e Uma Tretas, a cantora compartilhou os desafios enfrentados durante esses momentos difíceis.

Ela relembrou o momento angustiante da perda do primeiro filho durante a gravidez de cinco meses: "Foi uma confusão, falando para ligar para a obstetra, me levar no hospital. Até que o Rafael me contou que o coração do bebê tinha parado". Preta revelou que lidar com o luto demorou, mas ao longo dos anos compreendeu a importância de enfrentar a perda.

"Ele não nasceu, mas lembro dele, rezo para ele. Durante muito tempo, eu neguei essa perda, até pouco tempo atrás. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual". Ela também compartilhou a dolorosa descoberta da impossibilidade de conceber devido a uma má formação cromossômica incompatível com seu ex-marido.

Sentimentos de vergonha e incapacidade surgiram, especialmente quando associados ao desejo de maternidade e à pressão social. A dor da perda afetou profundamente seu relacionamento, com ela reconhecendo as dificuldades enfrentadas por seu ex-marido: "A minha dor era terrível, mas a dor dele foi pior, porque era o primeiro filho". Essa experiência traumática, entre outras, contribuiu para o fim de seu casamento, marcando um período de intensa angústia e superação para a cantora.

