Veja as previsões de junho para o signo de Gêmeos

No início do mês, a tendência será que Gêmeos se depare com alguns desafios para encontrar harmonia nas relações, especialmente devido às resistências internas e externas. Para equilibrar esse movimento, será necessário maturidade para compreender as limitações de cada um. Depois, a propensão será que tudo flua melhor.

Relacionamentos durante junho

Será o momento de o geminiano criar mais estrutura para o relacionamento amoroso, pensando em um futuro juntos. Caso não esteja com alguém, será a hora de refletir sobre o que é importante para sentir segurança e conforto no amor. Por fim, o período será favorável para estar perto de amigos que possuam valores alinhados com os seus.

Novas oportunidades profissionais

A tendência será de um mês movimentado em todos os setores da vida de Gêmeos. No campo profissional, será possível que novas oportunidades surjam, bem como movimentos que trarão prosperidade e crescimento. Ainda nesta fase, você terá mais coragem para enfrentar os seus medos e fantasmas internos, o que te ajudará a se libertar dos comportamentos nocivos.

Período favorável para as finanças

O mês será favorável para organizar o setor financeiro a fim de ter mais conforto e estabilidade. Entretanto, a tendência também será que gaste muito na tentativa de suprir necessidades emocionais. Portanto, atente-se a essa questão.

Por astróloga Thaís Mariano