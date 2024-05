Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2024 abre inscrições

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) anunciou, nesta segunda-feira (27/5), o início das inscrições para o Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2024. Com o objetivo de reconhecer a qualidade intelectual das obras publicadas no Brasil, a premiação celebra 30 anos nesta edição. Os interessados podem se inscrever gartuitamente até o dia 11 de julho pelo site www.gov.br/bn.

Podem concorrer pessoas físicas com nacionalidade brasileira, com obras inéditas em primeira edição, redigidas em língua portuguesa e publicadas por editoras nacionais entre 1º de maio de 2023 e 30 de abril de 2024. O concurso é aberto também a autores independentes, desde que a obra esteja em Depósito Legal e traga impresso o número do ISBN (International Standard Book Number). Considerado um dos mais conceituados do país, o prêmio oferece R$ 30 mil para cada uma das doze categorias. Este ano, foram criadas mais duas divisões: Ilustração e Histórias em Quadrinho.



Cada categoria possui sua própria comissão de jurados formada por três membros, escolhidos entre especialistas de cada área. Os critérios analisados são: qualidade literária, originalidade, contribuição à cultura nacional, criatividade no uso dos recursos gráficos e excelência da tradução. O resultado final será divulgado no Diário Oficial da União e no portal da FBN até o dia 22 de novembro, após a análise dos pedidos de reconsideração e a homologação do resultado pela Presidência da FBN.