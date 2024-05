De sunga, Sergio Marone surge se alongando em novas fotos

Sergio Marone causou furor nas redes sociais ao compartilhar fotos alongando-se antes de um mergulho na piscina nesta terça-feira (28). Nas imagens, o ator, conhecido por interpretar Ramessés II em "Os Dez Mandamentos", exibe sua boa forma e recebe uma enxurrada de elogios dos fãs. "Ganhei o dia com essa foto", comentou uma seguidora, refletindo a reação entusiasmada.

Em uma entrevista à Quem, Marone discutiu sobre seu estilo de vida ecossexual, que adota desde o ano passado. Ele explicou: "A ecossexualidade é ter prazer com as coisas simples e essenciais da vida. Nós somos a natureza e, quando a gente se reconecta com ela, sente prazer ao simplesmente abrir a janela e sentir uma brisa no rosto, tomar um banho no mar…". O ator enfatizou como essas experiências simples renovam e reenergizam, proporcionando prazer genuíno.

Marone revelou que seu personagem Rafa, da novela "Como uma Onda", em 2004, já se encaixava no estilo de vida ecossexual. "Ele era um mergulhador, um cara conectado com a natureza, e vivia boa parte do tempo debaixo d’água, em conexão com outro mundo", destacou o ator. Além disso, expressou sua incompatibilidade com aqueles que não reciclam seu lixo, enfatizando a importância de práticas sustentáveis.

A ecossexualidade, originária do movimento de exaltação e conexão com o planeta, transcende o físico e se concentra na relação com a natureza. Criado pelas artistas Annie Sprinkle e Beth Stephen, o termo promove uma visão de respeito e harmonia com o ambiente natural. Marone, ao adotar esse estilo de vida, reflete uma preocupação crescente com questões ambientais e um desejo de promover uma conexão mais profunda com a Terra.

