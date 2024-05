Gabriel Medina toma banho de cachoeira e recebe elogios

Gabriel Medina, aos 30 anos, atraiu elogios ao compartilhar uma foto refrescante enquanto tomava banho de cachoeira. O surfista exibiu seu abdômen sarado e suas tatuagens, conquistando a admiração dos seguidores.

"Dá para fazer um quadro com a foto", comentou uma fã, enquanto outra afirmou: "Sem palavras para esse monumento". Uma terceira seguidora o chamou de "um príncipe", acompanhando com emojis de apaixonado.

O retorno de Gabriel Medina foi celebrado recentemente com uma publicação no Instagram, que recebeu comentários entusiasmados, incluindo o da mãe do surfista, Simone Medina, que expressou sua alegria nos comentários.

Após anos de distanciamento, Gabriel e sua mãe parecem ter feito as pazes, demonstrando sinais de reconciliação através de interações discretas nas redes sociais.