Britney Spears surge de biquíni em espelho e corpo de ‘boneca’ chama atenção

Britney Spears, a eterna Princesinha do Pop, sensualizou nesta terça-feira (28) ao compartilhar vídeo no espelho de biquíni, salto alto e chapéu! Com barriga negativa, a loira chamou ainda mais a atenção.

Mas nem tudo são flores. Recentemente, o site TMZ divulgou que fontes próximas à cantora estão tensas com ela. Parece que a Princesinha do Pop voltou a exagerar na bebida e nas drogas, além de não seguir a risca o uso das medicações.

O mais preocupante que as fontes disseram ao site foi que a cantora costuma ficar muito agressiva em momentos de instabilidade e temem que ela faça algo mais grave.

Britney Spears comoveu o mundo após se livrar da tutela do seu pai, Jamie Spears, em 2021. Ele controlava os passos da cantora há 13 anos. Nesse tempo, a artista viveu isolada e largou a carreira.

