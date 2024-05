Luísa Sonza abriu o coração em torno dos desafios que ainda pretende encarar na sua carreira. A cantora, que no último final de semana disponibilizou o filme de seu terceiro álbum, Escândalo Íntimo (2023), surgiu em cenas dramáticas que interligam os clipes de seu disco.

Em entrevista à revista Quem, a artista revelou em torno da possibilidade de investir na função de atriz, e seguir os passos de outros nomes da música, como o rapper Xamã, no ar na novela Renascer – com quem teria vivido affair no passado.

"Acho que, mais para frente, quem sabe. Gosto muito de música e gosto de colocar essas coisas de ‘atuação’, que é um personagem que crio, é uma caricatura de mim mesma. Não diria que é uma atuação. Mas, quem sabe, mais para frente sim. Agora não. Agora, estou de boa", explicou Luísa Sonza.

A cantora também elegeu como seu maior desafio do projeto audiovisual: a exposição de suas vulnerabilidades, com direito a cenas de nudez. "Você botar para fora mesmo estando com vergonha, mesmo estando insegura, com medo e nesse lugar do sonho e da coisa do subconsciente, que, não necessariamente, tem só uma explicação, só um significado. Então, o filme pode ter várias interpretações", disse Luísa.

VEJA MAIS:

O post Luísa Sonza abre o jogo sobre planos de investir na carreira de atriz foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.