Sorocaba e Biah Rodrigues revelam nomes dos filhos gêmeos

Com grandes expectativas para o nascimento dos gêmeos, o cantor Sorocaba e sua esposa Biah Rodrigues estão animados e mal conseguem guardar mais segredos. Recentemente, o casal revelou que os nomes dos bebês serão Zion e Angelina. "Viemos revelar os nomes que vocês já sabem, acabei soltando", confessou o sertanejo. "Já te perdoei, amor", brincou Biah, destacando o carinho e a cumplicidade entre eles.

A influenciadora explicou que os nomes escolhidos têm significados especiais para o casal. "Queria esperar pra que a gente pudesse explicar o significado porque tem um propósito maior que só o nome", disse Biah. Sorocaba, inicialmente hesitante com o nome Zion por ser incomum, acabou sendo convencido pela esposa.

"Da primeira vez que ouvi Zion, bateu ‘duro’ [no ouvido] porque é um nome diferente. Ainda mais do jeito que escrevemos Z-I-O-N. É bem diferente e sempre falei pra Biah que queria nomes mais universais, mas ela me convenceu depois", contou o músico.

O casal, que é religioso, também contou com a ajuda de Deus para escolher os nomes. "Quando pesquisei o significado, vi que Zion é a tradução de Sião e eu já tinha colocado isso no convite [do chá revelação]", explicou Biah. Quanto ao nome da menina, a decisão também foi cuidadosa.

"A Angelina também demoramos pra escolher. Vimos o significado que vem de anjos, angelical. Esse nome transmite doçura e delicadeza, e é isso que queremos da nossa princesa. Que ela seja forte, corajosa, delicada, angelical", completou a influenciadora.

Sorocaba e Biah estão juntos desde 2019 e já são pais de Theo, de três anos, e Nanda, de dois. Eles anunciaram a gravidez de gêmeos em janeiro com um emocionante vídeo familiar. "Chuva de bençãos! Agora somos seis! Obrigada, Jesus", disse a modelo na ocasião, refletindo a alegria e gratidão do casal por esta nova fase em suas vidas.