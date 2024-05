Whoopi Goldberg e Ana Maria Braga celebram vídeos de dublador brasiliense

Durante o programa The View, da emissora norte-americana ABC, a atriz e apresentadora Whoopi Goldberg mencionou os vídeos do dublador brasiliense Edigar Silva. O brasileiro é criador da página de comédia @borariechorar, que conta com 1,5 milhão de seguidores.

Durante a exibição do talk show The View — no ar nos EUA desde 1997 —, Whoopi mencionou que a apresentadora Joy Behar não conseguia falar de outra coisa que não fosse o vídeo de uma galinha gritando "Maria". Tratava-se de um dos vídeos de Edigar, que atingiu mais de 85 milhões de visualizações no Instagram. Na semana seguinte, as apresentadoras foram surpreendidas com versões personalizadas, em que a galinha gritava os nomes das participantes do programa.

Ao Correio, Edigar disse que não imaginava ver o trabalho sendo mostrado em um programa de televisão estrangeiro. "Foi uma surpresa pra mim a atriz Whoopi Goldberg divulgar o meu vídeo. Fiquei sem palavras ao perceber como esse meme alcançou tantas pessoas, por ser uma coisa simples. Estou muito feliz em ver que meu vídeo foi parar em um programa de transmissão nacional nos Estados Unidos", disse o criador de conteúdo.





Sucesso nas TVs do Brasil

Nesta quarta-feira (29/5), a apresentadora Ana Maria Braga também mencionou os vídeos de Edigar no Mais você, da TV Globo. Ao falar sobre o trabalho do influenciador, a exibiu mais vídeos e contou um pouco da história do criador de conteúdo. "É muito legal ver as personalidades brasileiras como a Ana Maria Braga reconhecerem o meu trabalho. Tudo começou como uma brincadeira com a minha filha, no vídeo da marmotinha gritando Maria, então fico muito feliz da minha voz ser reconhecida. Apesar de ser um trabalho simples, é um trabalho feito com amor", ressaltou Edigar.