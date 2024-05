Conheça Láctea, influenciador mineiro sensação nas redes sociais

Bom humor e um sorrisão são marcas registradas do influenciador digital Láctea. Com apenas 23 anos, o mineiro tem encantado cada vez mais fãs ao mostrar a rotina e gravar vídeos em estilo de esquete de comédia para as redes sociais. Em apenas quatro meses, o jovem passou de 2 milhões para 3,7 milhões de seguidores somente no Instagram. Juntamente com as outras plataformas digitais, ele soma mais de 7,2 milhões de seguidores.

Apesar de jovem, Stênio Girardelli não é novato na internet. O influenciador já trabalha com produção de conteúdo há sete anos, utilizando o nome Láctea. Esse apelido surgiu na adolescência de Stênio, pois, segundo amigos, o mineiro se parecia com Lactea, um jogador profissional coreano do jogo eletrônico 'League Of Legends'. Semelhante ou não ao profissional de e-sports, ele assumiu o nome e começou, em 2017, a criar conteúdo para o YouTube, com a temática de gameplays.



Nascido em Lavras, cidade no interior de Minas Gerais, a 240 km de Belo Horizonte, o influenciador se enxerga como comunicador desde novo, porém o contexto em que ele vivia trazia limitações para o seu trabalho. "Quando você mora no interior, as coisas acabam chegando um pouco depois, então eu demorei para entender o trabalho com internet. Quando eu percebi que isso funcionaria, eu enxerguei um jeito para poder seguir nesse caminho, e em 2017 comecei a gravar pro youtube no formato de vídeos de gameplay".



O mineiro conta com mais de 3 milhões de seguidores somente no Instagram. (foto: Reprodução/Instagram )

Quase uma década de trabalho com a internet fez com que Láctea mudasse o tema, o tom e o tempo dos vídeos. Morando em São Paulo há um ano e meio, ele encontrou no humor a forma de atingir um público maior. "Eu comecei nos games, e aí percebi no Instagram e no Tiktok a possibilidade de criar um conteúdo voltado para essas esquetes de 1 minuto, comecei a fazer e vi que deu certo, então foquei nisso", disse. "A partir do momento que você enxerga esse caminho, as coisas vão acontecendo. Surgiram possibilidades de publicidade, surgiu reconhecimento, e as coisas que funcionam começaram a ficar muito claras", completa.

Outros projetos



A produção de vídeos curtos não é o único foco de Láctea. O influencer busca reinvenção por meio de projetos para o YouTube, onde faz avaliações de restaurantes de São Paulo. "Esse projeto surgiu como um hobby que hoje eu posso chamar de trabalho também. O YouTube vem para trazer um gosto maior para criar conteúdo. Tentei trazê-lo como uma forma de me mostrar um pouco mais, porque tenho mais conteúdo do que apenas aqueles 50 segundos de piada no reels".

Láctea vem alcançando números significativo de seguidores nos últimos meses. (foto: Reprodução/Instagram )



Pensando no futuro, Láctea afirma não ter pressa de atingir uma meta específica. O mineiro está fazendo um curso de teatro e acredita que isso possa gerar novas possibilidades para sua carreira. "Quero me abrir para o desenvolvimento pessoal e entender como o teatro pode me ajudar nisso e quais portas ele abre pra mim, seja de ator, de apresentador ou apenas criando conteúdo para as redes".



Como projeto para 2024, Láctea tem a intenção de diversificar os vídeos destinados ao YouTube, explorando, além de restaurantes, o tema de viagens. O influenciador, sempre com um sorriso leve, se mantém animado com o futuro. "A gente não sabe como será o futuro, então estou sempre aberto a me moldar. Ainda sou novo e o mais legal de tudo é viver o processo".

Confira a entrevista com o influenciador