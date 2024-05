Tadeu Schmidt volta ao esporte da Globo depois de 3 anos

Apesar da participação, Schmidt continua no comando do BBB - (crédito: Globo/Paulo Belote)

Enquanto não vem a edição 25 do Big Brother Brasil, o apresentador Tadeu Schmidt vai retornar ao departamento de esporte da Rede Globo.

O novo projeto de Schmidt vai ao ar neste domingo (2/6) durante o Esporte Espetacular. O quadro vai contar a história de aspirantes a atletas olímpicos como parte da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que iniciam em julho.

Apesar da participação, Schmidt continua no comando do reality show.

O apresentador estará acompanhado da ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay e vai narrar os improvisos e perrengues de brasileiros que sonham em serem atletas olímpicos.

As reportagens serão narradas por Schmidt, que ganhou popularidade no comando na faixa esportiva como apresentador do Fantástico na companhia dos famosos "cavalinhos".