Neymar se revolta e rebate Luana Piovani: "Abriram a porta do hospício"

O jogador Neymar usou as redes sociais, nesta quinta-feira (30/5), para rebater a atriz Luana Piovani, que falou por duas vezes sobre ele nas redes sociais dela. Na primeira ocasião, Luana lamentou o fato dos filhos dela serem fãs do jogador enquanto na segunda ela falou que Neymar é um "mau-caráter".

Nesta noite, Neymar se pronunciou pela primeira vez após a publicação de Luana. Nos Stories do Instagram, ele questionou se a atriz queria "ficar famosa" e disse que o tempo dela "já passou". "Põe a p**** do sapato na boca! Toma vergonha na sua cara! Tem mais de 50 anos na cara e quer lacrar na internet? Tá pensando que você é quem, menina? Vai pro c******!", disse o jogador que joga pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Neymar também chamou Luana de louca e disse que ela não tira o nome dele da boca. "Abriram a porta do hospício, soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vá atrás dela”, afirmou.

Além disso, o jogador comentou sobre as falas sobre seu caráter: "Tu nem me conhece. Não sabe daonde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Nunca falei nada dos seus filhos, sempre te tratei muito bem e por sinal me adoram, não sei porquê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias", alfinetou o jogador.

Neymar também se dispôs a compartilhar o contato das mães dos filhos dele, Davi Lucca e Mavie, para que Luana possa perguntar para elas se ele é um mau pai.

"Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que eu passei! Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome. Não fode Luana. Ta cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida. Me deixa caralho. Quer arrumar confusão? Põe a porra do sapato na boca e fica quieta!", finalizou ele com uma manifestação em texto.

Depois da repercussão, Neymar postou a mesma frase no Twitter, mas sem citar o nome da atriz.

Tira meu nome da boca … enfia um sapato na boca e fica quieta !!!

Não fode MALUCAAAAAAA May 31, 2024

As falas de Luana

Na terça-feira (28/5), Luana lamentou nas redes sociais o fato dos filhos dela — Dom, Liz e Bem —, frutos do relacionamento com o surfista Pedro Scooby, terem Neymar como ídolo. Na ocasião, ela disse que sonhava com o dia em que eles esqueçam do jogador. "Imagina se isso é ídolo?", disse a atriz.

Nesta quinta (30), ela voltou a falar sobre o jogador. Ela comentava sobre o projeto que tramita no Congresso sobre a privatização das praias, do qual Neymar se posicionou a favor, e voltou a criticá-lo.

“Quero lembrar que todos devem votar contra a privatização das praias. É senhoras, 2024.A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra quando falei que era difícil ser cidadão no Brasil? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo… porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez, senão não era quem é hoje. Como uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Parece quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo de repente depois do ápice fosse ao chão”, pontuou. .

Na sequência, Luana questionou o caráter de Neymar. “Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau-caráter? Porque são muitos históricos, não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta m*rda grave esse garoto, que de garoto não tem p*rra nenhuma, já fez”, disse ela que seguiu.

A atriz também chegou a questionar a paternidade do jogador: "Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo! Se ainda tivesse bombando na carreira, mas a gente já tem até a brincadeira de colocar o nome dele naquele jogador que está caindo sempre", disse.