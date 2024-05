Luana Piovani se pronuncia pela primeira vez após ser chamada de ‘louca’ por Neymar

Reprodução/Instagram - Montagem Luana Piovani e Neymar

Luana Piovani utilizou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (31), e se pronunciou após ser chamada de "louca", e alvo de insultos feitos por Neymar, em que o criticou publicamente pelo apoio a privatização das praias brasileiras.

Através dos Stories do Instagram, a atriz afirmou que não vai se aprofundar ao retrucar as falas do jogador de futebol, apesar da ansiedade do público pelo seu posicionamento.

"Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos", disparou Luana Piovani. O termo ‘limítrofe’, inclusive, se refere ao transtorno de personalidade borderline.

Irônica, Luana Piovani afirmou que vai investir na comédia stand up. "Então vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!!)", disse.

Posteriormente, a atriz compartilhou publicações dos fãs entrando em sua defesa, dentre um deles, um print de Oruam, a questionando se ela tem Champions League, e uma usuária o respondeu: "E você tem pai presente?". O pai do trapper é Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, preso desde 1996.

Luana Piovani (Foto: Reprodução/Instagram)

