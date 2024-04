Gisele Bündchen é multada pela polícia dos EUA e cai no choro

Nesta quarta-feira (24), a modelo Gisele Bündchen passou por uma situação desconfortável, em Miami, nos Estados Unidos. Isso porque, a artista foi parada pela polícia e multada quando deixava um supermercado da região.

Acontece que, ao receber o papel da multa, a modelo ficou desestabilizada e começou a chorar. Gisele estava acompanhada do namorado, o João Vicente. Os dois teriam passado a tarde juntos e quando estavam chegando na casa do rapaz, ela foi abordada pelo agente.

Segundo o paparazzo da agência que fez o flagra, a mãe de Vivian Lake e Benjamin, teria ficado acompanhando a obra da nova casa acompanhada de João Vicente. No vídeo que circula, é possível ver Gisele enxugando as lágrimas ao ser multada.

Vale ressaltar que Gisele Bündchen assumiu o relacionamento com o treinador João Vicente, há pouco tempo. Durante o programa Mais Você com Ana Maria Braga, a apresentadora jogou um verde quando ela contava que aprendeu golpes para se defender, afirmando que tudo ficava ainda melhor por ele ser o namorado dela.

Em seguida, a artista confirmou: "Ele ficou [namorado] agora, faz pouco tempo, mas é muito legal mostrar para os homens que as mulheres é que mandam. Eu me sinto mais segura andando na rua e é realmente é muito importante", disse ela, visivelmente sem graça.

Nem só de alegrias vive Gisele Bundchen. A supermodelo foi parada por um policial ????????‍?? de Miami, nos Estados Unidos, enquanto dirigia. Após receber o papel com a multa, a brasileira caiu no choro ????. No vídeo, podemos vê-la enxugando as lágrimas. https://t.co/uScWFLWgrP pic.twitter.com/6DJYqmZlVy