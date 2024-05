Trio Siridó se apresenta no Complexo Cultural de Samambaia neste sábado

Torres do RojÃ?£o, proponente do projeto, fundador e Ã?ºnico integrante da formaÃ?§Ã?£o original do Trio SiridÃ?³ - (crédito: DivulgaÃ?§Ã?£o)

Neste sábado (1/6), o Trio Siridó se apresenta no Complexo Cultural de Samambaia em um show gratuito recheado de referências da cultura nordestina. O grupo segue com as apresentações de entrada franca pela capital até o dia 6 de julho.

Em 2024, o Trio comemora 52 anos de representatividade na carreira musical, com o melhor do forró tradicional pé de serra. Inspirado no rei do Baião, Luiz Gonzaga, o grupo tem sucessos nacionais e também traz no repertório músicas clássicas do forró. Para esta edição, o Trio contará com convidados especiais no palco: Trio arte do Nordeste, Luizão do Forró, Farol da Barca, Forró Bjú e Trio Pernambuco.

A celebração também remete à conquista do forró como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. As apresentações na sequência seguem para Ceilândia, começando na praça Ferrock (9/6, às 17h), seguida pela Casa do Cantador de Ceilândia (13/6, às 20h), Céu das Artes Ceilândia (29/6, às 9h), e finaliza na Escola Parque da região (6/7 às 17h). Todos os shows serão gratuitos.





Serviço

Mais de Meio Século de Forró com Trio Siridó e Convidados

No sábado (1/6), às 19h, no Complexo Cultural Samambaia. Entrada franca.