Fest rock Brasília vai reunir 20 bandas autorais para shows gratuitos

O Fest rock Brasília é um festival de rock autoral para bandas do Distrito Federal que reunirá 20 artistas e grupos do gênero musical e vertentes em um show gratuito na Torre de TV nos dias 15 e 16 de junho. É uma comemoração ao Dia do rock brasiliense, celebrado em 27 de março e criado pela Lei nº 7.386/2024, por iniciativa do deputado distrital Ricardo Vale.

Os artistas interessados na inscrição para tocar no evento podem ingressar por meio do formulário eletrônico www.il.art.br., disponível até o dia 29 de maio. O Festival busca promover a inclusão ao reservar metade das vagas para bandas com protagonistas mulheres, e 10% destinadas para grupos que tenham pessoas com deficiência.

Realizado pelo Instituto Latinoamerica, Capital do rock produções e o movimento Setorial cultura rock em parceria da Secretaria de cultura e economia criativa, o evento tem direção artística de Philippe Seabra, vocalista e guitarrista da Plebe Rude, que irá convidar quatro bandas veteranas para uma apresentação especial no Festival. A programação também contará com 16 atrações selecionadas pela Comissão de curadoria. O edital com o resultado será divulgado em 4 de junho.





SERVIÇO

Fest Rock Brasília

Chamado de bandas de 20 a 29 de maio por meio do edital disponível em www.il.art.br.

Shows nos dia 15 de junho (sábado), das 16h às 23h, e 16 de junho (domingo), das 15h às 22h, na Torre de TV (Eixo Monumental). Entrada franca. Classificação indicativa livre.