Idosa desaparece por 7h no P Sul; desorientada e cansada

Na noite dessa quarta-feira (29/5), por volta das 23h, policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP) 31 encontraram, em Samambaia Norte, uma idosa de 79 anos, moradora do P Sul, em Ceilândia, que estava desaparecida havia cerca de 7h.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) 31 patrulhava a região norte de Samambaia quando visualizou uma senhora que apresentava sinais de desorientação e cansaço.

Ao abordar a idosa, os militares perceberam que ela não sabia informar onde morava e não tinha documentos, naquele momento. Depois de um levantamento de dados entre PMDF e Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a equipe localizou uma ocorrência que informava que a idosa estava desaparecida desde às 16h do mesmo dia, após sair para caminhar na região do P Sul, Ceilândia.

A equipe então entrou em contato com os familiares, que informaram que a idosa sofre de convulsões e faz uso de medicamentos controlados. Ela foi entregue aos cuidados dos familiares, que se emocionaram na hora de agradecer os militares.

Confira o momento em que a idosa chega em casa, no P Sul: