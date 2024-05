Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt pede para retirar sobrenome do pai

Shiloh, filha dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, entrou com um pedido para retirar "Pitt" do sobrenome, informou uma fonte à People. A jovem, que completou 18 anos nesta segunda-feira (27/5), está solicitando que "Shiloh Jolie" seja seu novo nome legal.

Além dela, outras duas filhas do ex-casal também estariam excluindo o sobrenome do pai. Vivienne usou apenas "Vivienne Jolie" em um novo musical que ajudou a produzir com a mãe.

Zahara, uma das filhas mais velhas, também se apresentou como "Zahara Marley Jolie" ao ingressar na irmandade da faculdade em que estuda, Spelman College.

As mudanças de nome ocorrem após relatos de tensão no relacionamento do ator com os filhos, desde que Angelina Jolie pediu o divórcio, em 2016.

Em agosto de 2022, uma fonte disse à People que Brad Pitt esperava melhorar a relação com os filhos. "Desde que Angelina pediu o divórcio, Brad tem se concentrado em ter o melhor relacionamento possível com seus filhos. Tem sido muito difícil para ele."



Por outro lado, o advogado da atriz afirmou que ela sempre procurou estabelecer um relacionamento positivo entre todos os membros da família.

O casal tem seis filhos juntos, sendo três biológicos (Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne) e três adotados (Zahara, Pax e Knox).