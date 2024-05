Irmã de Gisele Bündchen é envolvida em ação bilionária contra o governo Lula

Reprodução/Instagram Graziela e a irmã, Gisele Bündchen

A juíza Graziela Bündchen, uma das cinco irmãs de Gisele Bündchen, pertence à 1ª Vara Federal de Porto Alegre, e foi sorteada para julgar uma ação pública que pede que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pague R$ 15 bilhões ao setor produtivo do Rio Grande do Sul, e solicita a reconstrução do estado, impactado pelas enchentes.

Segundo informações da coluna F5, do Folha de S. Paulo, na ação, o setor solicita que o Governo Federal seja obrigado pela Justiça a desembolsar cerca de R$ 10 bilhões referentes ao que foi perdido com as inundações que deixaram mais de 90% das cidades do estado assoladas pelas fortes chuvas.

Além disto, os R$ 5 bilhões restantes seriam referentes a danos morais por uma suposta "omissão" no que diz respeito à prevenção de desastres climáticos no Rio Grande do Sul. A irmã de Gisele Bündchen, então, foi sorteada na última semana e terá no máximo 30 dias para analisar o caso, que ainda não tem previsão exata para ser apreciado.

Segundo os documentos do caso, a ação envolvendo o Governo Lula foi protocolada pelo Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul (Iders) e pela Associação Brasileira de Direito e Administração (Able).

