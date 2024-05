Augusto Corrêa expõe no Hidden obras que mesclam texturas e materiais

Augusto Corrêa inaugura a 6ª edição da programação cultural do Hidden. O artista plástico, que tem síndrome de down, mistura formas e texturas em mais de 500 obras expostas. A exposição vai até o fim do período da seca.

A arte visual é um expoente grande do gastrobar Hidden. A 6ª edição do evento celebra a diversidade e a inclusão nas artes visuais. Augusto Corrêa é dono de um estilo único, com combinações de texturas e formatos inesperados.

Augusto Côrrea tem 24 anos e já expôs no Tributo a Portinari, realizado em dezembro de 2023 durante a Art Basel Week, em Miami. Após a exibição de Augusto Corrêa, o Hidden promete continuar surpreendendo os amantes das artes. Entre os nomes confirmados estão os grafiteiros Toys e Omik, além do fotógrafo Bruno Stuckert.

Serviço

Em cartaz té o fim do período da seca, àsquintas, sextas, sábados e alguns domingos especiais, a partir das 18h30, na Casa da Manchete (SIG, Quadra 01, lotes 985-103). Valor do couvert: R$ 50