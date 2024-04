Hidden Brasília está de volta e já tem data para começar

A sexta edição da ocupação urbana Hidden Brasília retorna a partir do dia 23 de maio. Com música, gastronomia, artes visuais e diversão, o evento está programado para ocorrer às quintas, sextas, sábados e alguns domingos especiais, até que a temporada de chuvas recomece.

O local da festividade permanecerá em segredo por enquanto, para gerar mais interesse do público às surpresas que vêm aí. A chef Mara Alcamin, do Na Mata e Farofa, restaurantes de São Jorge (Chapada dos Veadeiros), será a responsável por inaugurar o evento com pratos criativos. Toda semana, um novo chef de renome será responsável pelo cardápio do Hidden.

A programação musical também ocorrerá em alternância, ao trazer vários DJs e músicos da cena artística brasiliense e nacional. As exposições da galeria contarão com quatro exibições de artistas plásticos, sendo a primeira delas de Augusto Correa.