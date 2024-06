Após brilhar nos palcos, ator catarinense Daniel Pereira alcança a telona

O ator Daniel Pereira, que recentemente estrelou o monólogo Ao soar do sino, ressignificando a abordagem sobre o câncer de mamar, acaba de gravar seu primeiro longa como elenco principal. Após uma participação no filme Ainda estou aqui, de Walter Salles, com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, o catarinense gravou A primeira música, em Jaraguá do Sul (SC).

O filme conta com um grande elenco, que traz nomes como Denise Weinberg, atriz que fez recentemente Todas as flores, Otávio Linhares (Cidade de Deus), Vinícius Wester (ex-Malhação) e os internacionais Agnes Jaoui — francesa com indicações e premiações como Cannes e Cesar — e Jean Pierre Noher, da Argentina. Com direção de André Gevaerd e roteiro de Carlos Henrique Schroeder e João Chiodini, o longa tem estreia pra 2025 nos cinemas.









Premiação internacional

Daniel também integra o elenco central de Cidade Maravilhosa, um curta com temática LGBTQIAPN+ que aborda os riscos de Boa noite, Cinderela no Rio de Janeiro. "Meu personagem droga o boy conhecido por app e o rouba", adianta o ator catarinense. A produção, dirigida por Chico Malta, passou em 11 festivais internacionais, recebendo duas premiações: Menção Honrosa, em Amsterdam, e Melhor Filme Inclusivo, em Milão.