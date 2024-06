Neymar faz as pazes com Diogo Defante após chamá-lo de "otário"

Neymar fez as pazes com Diogo Defante após xingá-lo por conta de um comentário do humorista, publicado nesta sexta-feira (31/5) no X, antigo Twitter. Os dois conversaram pelo Instagram e Defante pediu desculpas pela postagem.

"Fiz merda, reconheço", afirmou. Neymar, por sua vez, respondeu que o humorista "o pegou no dia errado" e que ele está perdoado.

Neymar e Diogo Defante fazem as pazes após confusão envolvendo a PEC das praias (foto: Reprodução/Instagram)

Mais cedo nesta sexta-feira, o jogador publicou um texto nos stories do Instagram em que chamava Defante de "otário". "Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos para me conhecer", escreveu. Ele apagou o story pouco depois.

Neymar chama Diogo Defante de fanfarrão e otário no Instagram; Postagem foi apagada minutos depois (foto: Reprodução/Instagram @neymarjr)

A publicação foi uma resposta a uma frase publicada por Defante no X, que ironizou a PEC da Privatização das Praias, motivo de briga entre Neymar e a atriz Luana Piovani. "Privatiza a cabeça do meu p**", postou o humorista.

Entenda a discussão

A briga com Defante teve origem depois de uma discussão de Neymar com a atriz Luana Piovani, que começou na quinta-feira (30/5). Piovani criticou o posicionamento do jogador a favor da PEC que propõe a privatização das praias, discutida no Senado Federal nesta semana. Revoltada, ela teceu críticas a Neymar como pai, jogador, marido e pessoa.

"Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?", questionou ela, que também o chamou de ignóbil e ex-ídolo.

Em resposta, Neymar respondeu Piovani chamando-a de "louca" e perguntando se ela gostaria de aparecer às suas custas. "Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida", disparou.

"Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai”, completou ele.

Nota de esclarecimento

Após a repercussão do caso, Neymar compartilhou uma nota de esclarecimento sobre o seu envolvimento com a PEC das praias. A NR Sports, que faz a gestão de imagem e de carreira do jogador, escreveu que a empresa de empreendimentos imobiliários parceira de Neymar não tem conexão com a PEC. A nota também critica a postura de Piovani e afirmou que o jogador se pronunciou para "não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa".