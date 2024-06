MC Brinquedo sofre acidente de carro e desabafa: ‘Milagre’

O funkeiro MC Brinquedo, de 22 anos, sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (31) na zona Sul de São Paulo. Após o ocorrido, o cantor foi levado ao hospital e, felizmente, liberado em seguida. Ainda abalado, MC Brinquedo compartilhou uma carta aberta nas redes sociais, expressando sua gratidão por ter sobrevivido.

"DEUS me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer, pra mim valeu todo sufoco que me deixou viver. Hoje vivi um milagre de DEUS", escreveu, destacando a importância da espiritualidade e o impacto profundo que esse evento teve em sua vida.

Veja também: Drew Gordon, jogador da NBA, morre aos 33 anos após acidente de carro

O artista também aproveitou para refletir sobre suas escolhas nos últimos anos, mencionando a decisão de se afastar de vícios e excessos para se dedicar a uma vida mais plena e significativa. "Eu larguei as drogas novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade, escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus ta fazendo com meu sonho", revelou.

MC Brinquedo enfatizou o papel fundamental de sua família e da fé em seu processo de transformação, reforçando seu compromisso com um propósito maior. "Eu to vivo pra tristeza do inimigo, e vivo para HONRA E A GLÓRIA DE DEUS", concluiu, demonstrando uma renovada determinação em seguir seu caminho espiritual e artístico.