O ator Pedro Novaes, cotado para protagonizar a próxima novela das seis, Tutti-Frutti, confessou que não é extremamente vaidoso como muitos pensam, vide sua carreira também de modelo.

"Tenho um equilíbrio, não sou extremamente vaidoso, mas não sou largado! Gosto de estar confortável com o que estou usando, gosto de estar bonito, dentro do meu estilo. Tem dia que estou na alfaitaria, tem dia que estou no streetwear, é a for – ma como me sinto. Tem dia que saio com o cabelo bagunçado, em outros quero me arrumar, mas não sou hi – pervaidoso, com vários cremes… passo o creme da minha namorada, me cuido, mas com equilíbrio. Vou à praia, molho o cabelo, e ele fica lindo, na melhor forma! Queria ter um spray com a água do mar!", explicou em entrevista à CARAS.

O ator também comentou sobre a fama. Confessou que não se deslumbra com o meio artístico. "Minha família sempre foi assim, nunca deixou as coisas nos tirarem do eixo e procuro sempre lembrar disso, da minha índole, de quem eu quero ser, da forma como gosto de dar atenção, de respeitar as pessoas, ter empatia, são coisas que não esqueço nunca. E se eu esquecer, pode me cobrar! São pilares que me fazem ser quem sou", comentou.

Recentemente, a mãe de Pedro Novaes, a atriz Letícia Spiller, também foi cotada para a nova novela das seis. A atriz está fora das novelas desde a polêmica O Sétimo Guardião, de 2018.

O post Cotado para protagonizar Tutti-Frutti, Pedro Novaes dispara: ‘Não sou vaidoso’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.