Arthur Aguiar em 'A Fazenda'? Ator revela destino em realitys shows

Arthur Aguiar recusou um convite para participar de A Fazenda, afirmando que não sente vontade de entrar no programa da Record. Em uma conversa no Link Podcast, o vencedor do BBB 22 destacou que só consideraria retornar a um reality em uma edição especial do Big Brother Brasil, mencionando uma temporada apenas com campeões anteriores.

"Já rolou uma sondagem, na verdade já fui convidado para participar da A Fazenda, mas não faz sentido, não entraria", afirmou Aguiar. O ex-Rebeldes Brasil explicou que sua participação no BBB foi uma decisão estratégica para limpar sua imagem após um período conturbado na carreira, incluindo problemas pessoais expostos publicamente.

Ele enfatizou que o programa da Globo foi uma oportunidade única que ajudou as pessoas a conhecerem melhor sua trajetória. "Foi uma experiência incrível que eu vou levar pro resto da minha vida", declarou Aguiar. Apesar de sua conexão com o universo dos realities, Aguiar revelou uma condição específica para considerar participar novamente: um Big Brother dos Campeões.

Ele ressaltou que sua desistência da carreira musical se deve à intensidade do meio artístico, onde os profissionais sacrificam sua vida pessoal em prol do trabalho. "Se você pegar qualquer cantor de sucesso, eles não têm vida, eles vivem para fazer show, dentro de ônibus, de aviões", ponderou o vencedor do BBB 22.

