João Rock 2024: confira horários dos shows; ingressos estão esgotados

O tradicional festival de música João Rock anunciou, nesta segunda-feira (3/6), os horários dos shows da 21ª edição do evento. Neste ano, a celebração musical, que ocorre no próximo sábado (8), contará com mais de 30 atrações, incluindo encontros inéditos, como Pitty e Emicida, e performances de lendas da cultura nacional.

Os portões do Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, abrem a partir das 12h30 e as apresentações começam às 13h15. O pontapé inicial é dado pela banda School Of Rock, no palco Fortalecendo a Cena. Os ingressos para o festival estão esgotados.

Neste ano, a line-up do João Rock apresenta 50% de shows inéditos, com três dos quatro palcos principais estreando bandas e cantores brasileiros. O público também poderá acompanhar o João Rock de casa, por meio de transmissões ao vivo pelos canais Multishow e Bis e a estação de rádio 89 FM.

Confira a programação completa:

Palco João Rock

13h35 – Batalha de Rimas

14h30 – Kauze, ganhadora do Concurso de Bandas

15h – Matuto S.A, ganhador do Concurso de Bandas

15h40 – Marina Sena

16h45 – Armandinho

17h50 – Detonautas

18h55 – Samuel Rosa

20h – Paralamas do Sucesso

21h05 – CPM 22

22h10 –Djonga, D2 e Um Punhado de Bamba

23h20 – Thiago Castanho e Marcão Britto - Charlie Brown JR 30 anos

0h35 – Emicida e Pitty

Palco Brasil – Lendas Vol. 1

13h30 – Freon Rock – ganhadora concurso "É Pra Cantar"

15h20 – 14 Bis

17h20 – Novos Baianos

19h20 – Ney Matogrosso

21h20 – Lulu Santos

23h25 – Djavan

Palco Aquarela

14h20 – Tássia Reis

16h20 – Negra Li

18h20 – Maria Gadú

20h20 – Duda Beat

22h25 – Marina Lima

Palco Fortalecendo a Cena

13h15 – School Of Rock

15h20 – Ebony

17h20 – Ryu, The Runner

19h20 – Wiu

21h20 – Teto

23h25 – Veigh