Cantor NE-YO anuncia show no mês de setembro em São Paulo

Cartaz do show do artista NE-YO em São Paulo - (crédito: Divulgação/30e)

O cantor e compositor NE-YO, que realizará show no Rio de Janeiro para o Rock in Rio, anunciou o show solo da turnê mundial Champagne and Roses em São Paulo no dia 19 de setembro. A venda de ingressos estará disponível a partir de quarta-feira (5/6), com preços a partir de R$ 720 (pista premium).

NE-YO é bastante conhecido por hits de sucesso do começo dos anos 2000. Seu single de estreia, So sick, de 2005, alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 e foi certificado com platina quádrupla. Além de ser um ótimo artista no palco, NE-YO também é bastante competente fora dele. Ganhador de três Grammys, ele já compôs músicas para artistas como Rihanna, Celine Dion e Beyoncé.

A apresentação do artista será exibida no Espaço Unimed, na Barra Funda, em São Paulo, e conta com a coprodução de da MOVE Concerts e 30e. O horário de abertura do espaço será às 18h30. O horário do show é às 21h.





Serviço

Show NE-YO

Dia 19 de setembro, às 21h, no Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795 , São Paulo). Venda de ingressos comçe ana quarta-feira (5/6), às 12h, nos sites Livepass e Eventim. Não recomendado para menores de 16 anos.