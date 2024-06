Grávida, ex-BBB Andressa Ganacin revela ter sofrido microaborto

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues, que se conheceram no BBB 13, recentemente anunciaram a primeira gravidez. Neste último domingo (2), a futura mamãe fez confissões inéditas sobre a gestação, e contou que passou por um micro aborto no final do ano passado.

Através dos Stories do Instagram, a ex-BBB respondeu ao internauta que a questionou sobre a razão pela qual eles anunciaram a novidade apenas no quinto mês.

"Muito medo"

"Foi muito mais cuidado por termos passado por um Micro Aborto no início de novembro. Ficamos com muito medo, então demoramos um pouquinho até mesmo para contar para a família e amigos. Queríamos garantir que estava tudo bem com o bebê", respondeu Andressa Ganacin, que também explicou o que é um micro aborto, e disse ter sofrido o sangramento em novembro de 2023.

"No caso eu estava com a saúde perfeita, tive todos os sintomas de uma gestação … logo mais eu tive o sangramento. Isso aconteceu ano passado", disse a ex-BBB, que refletiu sobre a perda sofrida, e como o casal buscou forças para a gravidez.

"Quando tivemos essa perda, claro que ficamos muito chateados e imensamente frustrados, mas como o amor de Deus é tão grande, nos apegamos na Sua Misericórdia, Ele afagou nossos coração, confiamos na vontade Dele e no tempo certo para todas as coisas! A certeza que iria dar tudo certo nós já tínhamos no coração. E meses depois Ele nos honrou!", celebrou ela.

