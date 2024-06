Novo álbum da cantora Sabrina Carpenter será lançado em agosto

Capa do novo álbum - (crédito: Reprodução Instagram/ @sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter anunciou que lança o novo álbum, Short and Sweet, no dia 23 de agosto. A cantora disse, nas redes sociais, que o projeto é muito importante e que esperava que fosse especial para os fãs também. Ela garantiu ainda que reserva uma surpresa para os fãs na próxima quinta (6/6).

O álbum contará com o single Espresso, que está no top 100 da Billboard e foi intitulado pelos internautas como a música do verão. A cantora também veio para o Brasil em novembro de 2023 para abrir os shows da Taylor Swift.

Sabrina não é apenas cantora: a loira conta com uma carreira extensa na Disney, com filmes e series, como Garota conhece o mundo, a série sucessora de O mundo é dos jovens, onde ela interpreta uma das protagonistas, Maya.