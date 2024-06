Reduto do samba, Casa de Jorge abre espaço para o Rock Brasília

A partir desta terça-feira (4/6), a Casa de Jorge — importante reduto do samba no Distrito Federal — será, também, a casa do rock brasiliense, com a Terça D'Rock. O evento ocorrerá durante todo o mês de junho e combinará o som de bandas autorais da cidade com covers nacionais e internacionais, na busca por atrair um novo público para o local.

As primeiras atrações serão a Ultra Metade — novo expoente do rock autoral da cidade — e a banda Vital, que trará sucessos de bandas consagradas.

"A Casa de Jorge me procurou, por contato em rede social, para propor fazermos um dia de rock na programação e vi uma oportunidade de mais espaço para o rock da cidade. A Casa de Jorge já tem um público de samba da programação nos finais de semana. Fui conhecer o espaço e resolvi aceitar, propondo as terças-feiras de junho para esse desafio. Se der certo, seguimos com a proposta", anuncia Tata Cavalcante, produtora e dona da Capital do Rock Produções.

A empresa tem em seu cardápio de eventos o Rock na Ciclovia, projeto idealizado pelo líder da Plebe Rubens Philippe Seabra, ainda na década de 1980 e que, recentemente, retomou os trabalhos com shows exclusivamente de bandas autorais.

Uma das bandas que participaram recentemente de um desses eventos é a Ultra Metade. "Foi uma ideia muito legal, juntar as bandas autorais com covers. Está tocando na Casa de Jorge será muito importante para abrir mais uma porta para as bandas de Brasília", comemora o vocalista e baixista, Berg.

"Com o objetivo de dar mais oportunidade aos artistas autorais , sugeri não só uma banda cover que tem um vasto repertório de hits e atende o público de forma abrangente, como levar também uma nova proposta de rock autoral. Porque a Capital do Rock Produções tem como um dos seus propósitos, nos projetos que realiza ou participa, promover os artistas da cidade, principalmente os trabalhos autorais. Achei que a banda cover vai descontrair o público, tocando primeiro por 2 horas, deixando-o mais receptivo à uma nova proposta. A banda autoral tocará por 40 minutos", detalha Tata.

Sendo uma das maiores incentivadoras do novo rock do DF, ela explica como vê a fase atual do gênero que consagrou Brasília como referência musical para o país.

"Tenho acompanhado o movimento rock se mexendo nesses últimos dois anos, como um renascimento. Atualmente, na produção executiva e na equipe de curadoria do Fest Rock Brasília, em homenagem ao Dia do Rock Brasiliense, observei o retorno de algumas bandas que estavam paradas, despertaram e estão voltando a ensaiar. A cultura no país foi aquecida e o rock de Brasília está vibrante. Temos novas bandas surgindo e outras voltando à cena cultural do Distrito Federal. Vamos aguardar o que vem por aí. Bora pro rock!", conclui.

Os shows da Terça D'Rock começam às 19h com a banda Vital e em seguida sobe ao palco a Ultra Metade. A Casa de Jorge fica no SAAN, quadra 1, próximo à antiga Rodoferroviária. A entrada é gratuita.