Ex-BBB revela ter sido pressionada para engravidar: "Me ofenderam"

Andressa Ganacin, que está grávida pela primeira vez, abriu o coração sobre a pressão que sofreu antes de ter anunciado a gestação recentemente, fruto de seu casamento com Nasser Rodrigues, com quem vive um romance desde o BBB 13.

Em entrevista ao portal Gshow, a influenciadora digital contou que era alvo de um excesso de cobranças para a maternidade e chegou a ser vítima de ofensas. "É injusta a forma como a sociedade cobra a mulher para gerar um filho. Desde que saímos do BBB, me cobram de ‘dar um filho para o Nasser’, a ponto de me ofenderem com várias palavras, como ‘seca’, ‘velha’", disse ela.

"Sei que muitas pessoas até não falam por mal, mas ia me minando. Eu me sentia invadida e cobrada! As mulheres têm que ter a liberdade de decidir se querem filhos ou não e quando bem entenderem, sem pressão", lamentou Andressa Ganacin, que ressaltou sempre ter sonhado com a maternidade, mas por conta da pressão, evitava abordar o assunto publicamente.

"O sonho de ser mãe sempre existiu, mas por conta de tudo isso, evitava falar para não ter mais especulações e pressões. Foi no momento que me senti preparada, leve e realizada em todos os aspectos da minha vida que resolvi tentar esse passo de ser mãe", afirmou a ex-BBB.

