Gianecchini revela ter procurado terapia após críticas por papel

Reynaldo Gianecchini virou alvo de críticas após ter surgido caracterizado como a drag queen Mitzi Mitosis, uma das protagonistas do musical Priscilla, Rainha do Deserto, que foi anunciado em março. O ator relembrou como lidou com as diversas opiniões negativas do público.

Em entrevista ao jornal Extra, ele confessou ter recorrido à ajuda psicológica para lidar com os ataques para "organizar as ideias e se sentir forte". Apesar das diversas opiniões negativas, o artista celebrou a oportunidade de participar de um projeto que envolve a representatividade com outros grandes talentos.

"Estamos fazendo a jornada junto aos personagens. Me emociono muito com ‘True Colors’, porque quero mostrar minhas verdadeiras cores sem medo de quem sou. Quero deixar vir meu potencial, com acolhimento, afeto. Eu me sinto vitorioso por ter bancado meus medos. E quero honrar o mundo das drags e sua arte linda", afirmou Reynaldo Gianecchini.

O ator ainda descreveu a correria para o processo de preparação para o musical. "A gente fica possuído, tudo ocorre bem rápido. Não tem muito tempo, não, amor! O processo é intenso. Ainda bem que temos uma equipe incrível", contou ele.

