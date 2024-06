Marcelo Serrado enfrenta crise de pânico durante voo e relata desespero

O ator Marcelo Serrado, de 57 anos, enfrentou uma crise de pânico durante voo de sua viagem de férias em família. Através das redes sociais, ele relatou os momentos de desespero que vivenciou.

"Meu coração foi na boca na hora de embarcar, chamei minha mulher no canto e contei que algo dentro de mim estava se passando. Mas agora tá tudo bem. Muito obrigado pelo suporte de vocês com as centenas de mensagens que recebi de quando estava no auge da crise de pânico nessa viagem. Reli cada mensagem e me foquei nelas para seguir em frente quando me vi, por exemplo, sozinho no aeroporto. Vocês ajudaram na minha vulnerabilidade", disse ele.

Marcelo contou que a crise aconteceu enquanto ele viajava para Miami, nos Estados Unidos. Antes mesmo de entrar no avião, o ator começou a passar mal e pensou que não conseguiria entrar na aeronave. Quando chegou o momento de retornar ao Brasil, ele novamente enfrentou uma crise.

"Depois de dez dias de férias, achei que estava bem e não estava. Ela [esposa] embarcou com a família e fiquei sozinho no aeroporto. O que me ajudou foi as mensagens de vocês, li cada uma e vi que não estava só. Peguei um voo hoje de manhã, liguei para um médico e consegui chegar no Brasil, graças a Deus, são e salvo. Agora, é me tratar, isso tem tratamento", contou Marcelo Serrado.

Ele mencionou o apoio que recebeu dos fãs e amigos por meio das redes sociais: "A internet não é só nociva, ela também nos ajuda nesses momentos assim. Ela é feita para brincadeira, para se divertir, tem esses momentos pesados, mas também tem momentos de muito amor", finalizou ele.

