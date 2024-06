Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (5/6)

PENSAR DEMAIS, FAZER DE MENOS

Data estelar: Lua quase Nova em Gêmeos.

Apesar de ser inevitável que pensemos infinitamente mais do que fazemos, para algo há de servir esse contraste, já que todos o experimentamos e todos sofremos com seus resultados, bem conhecidos de todos, a frustração e o senso de estar aquém do que a vida quer de nós.

Acontece que ainda não entendemos nem tampouco nos atrevemos a aceitar, que a mente não é um computador que processa informações e emite comandos, mas um sofisticado órgão de percepção, que recebe dados através dos cinco sentidos físicos e também do sexto sentido, que é interior e subjetivo, o qual nos permite perceber a comunhão e a interdependência.

Enquanto isso não se tornar um conhecimento com o qual convivamos naturalmente, continuaremos também frustrados por imaginar que pensamos demais e fazemos de menos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo precisa ser muito bem pensado, antes mesmo de você decidir por isso ou por aquilo. Tome seu tempo, evite precipitações, evite também se encantar demais por essa ou aquela alternativa. Pense com desapego e serenidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mobilize seus recursos, faça algo para evitar que fiquem parados, porém,essa mobilização não significa que você deva sair por aí gastando dinheiro em coisas que nunca vai usar e que ficarão encostadas num canto. Isso não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O medo sempre estará por aí, boicotando a possibilidade de você se lançar à aventura da vida, sem receio de perder ou de ganhar, mas agindo pelo próprio prazer da ação, e porque a vida é assim mesmoe nada além.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada de errado acontecendo, porém, mesmo assim a alma tem pressentimentos inquietantes, que precisam ser verificados sem, no entanto, fazer muito alarde nem muito menos comentar o que ainda não foi checado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo é um mar de rosas quando o assunto é juntar forças com as pessoas e, unidas, fazerem o que seria impossível realizar individualmente. Haverá conflitos e discórdias, mas vale a pena pagar esse preço.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é quando sua alma precisa se lançar à experiência da vida sem receio de ganhar nem tampouco de perder, mas se apaixonar pela ação propriamente dita, que pode ser desfrutada em gerúndio, sobre a marcha. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Permita que sua alma se encante com as ideias, mesmo que essas não tenham nenhum valor prático imediato, porque se você ficar sempre com o que de imediato possa ser feito, nunca sairá do lugar. O futuro chama.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Numa hora sua mente está clara e entende perfeitamente o que acontece,para, na hora seguinte, uma nuvem de confusão tornar tudo denso e difícil. Melhor aguardar mais estabilidade emocional para as suas decisões.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Muitas tolices são feita em nome de se ter a razão, quando na prática se poderia encontrar um ponto em comum que resolvesse a discórdia e que colocasse as pessoas envolvidas no mesmo patamar. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há muitos detalhes que destoam do cenário que você teria gostado de encontrar e no qual se sentiria à vontade, mas por enquanto é isso que a vida dispõe, e seria melhor aproveitar em vez de se irritar por isso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É hora de se divertir um pouco mais do que o habitual, de levar tudo na esportiva para sua alma levitar sobre os perrengues e se focar no que realmente interessa, que é viver bem e ter alegria a maior parte dotempo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tome um tempo para descansar do intenso processo de pensar, o qual,aparentemente, não consumiria energia, mas você comprova ocontrário, que por tanto pensar e pouco fazer, muita vitalidade é drenada.