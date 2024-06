Aprenda três receitas de cremes e caldos para o jantar

Com a queda da temperatura, cremes e caldos tornam-se uma excelente pedida para aquecer e nutrir o corpo. Esses pratos reconfortantes são ideais para os dias mais frios, proporcionando uma sensação de aconchego e bem-estar.

A Chef Soraya Bonfim, conhecida por sua cozinha afetiva e saudável, explica que as sopas podem ir além de uma simples entrada, quando acompanhadas de proteína, legumes variados e pães. Por isso, confira 3 receitas de cremes e caldos desenvolvidos por ela.

"Cada uma dessas receitas traz uma combinação de ingredientes ricos em nutrientes essenciais para o corpo. A mandioquinha, a abóbora e as batatas são fontes de carboidratos complexos que fornecem energia de forma contínua. As carnes e linguiças adicionam proteína, enquanto temperos como gengibre, alho e cebola oferecem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, essenciais para manter o sistema imunológico forte durante os meses mais frios", explica Soraya Bonfim.

Creme de mandioquinha com carne-seca

Ingredientes

Creme

400g de mandioquinha descascada e cortada em cubos

1/2 cebola picada

1 dente de alho batido

50g de queijo parmesão ralado

4 colheres de sopa de azeite

1,5 l de água fervente para o cozimento

Azeite, pimenta-do-reino branca moída e sal a gosto

Carne-seca

200 g de carne bovina seca dessalgada

Louro, alho picado, cebola picada e azeite

Água para cozinhar

Modo de preparo

Carne-seca

Em uma panela de pressão, cubra a carne-seca com água, adicione o louro e o alho e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Aguarde esfriar e desfie a carne-seca. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Adicione a carne-seca e frite até dourar sem ressecar. Reserve.

Creme

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente a cebola e o alho. Acrescente a mandioquinha e cubra com água. Cozinhe até amolecer bem. Transfira tudo para o liquidificador e bata até obter um creme. Volte para a panela. Se necessário, adicione mais água fervente. Leve ao fogo baixo e acrescente o queijo parmesão, mexendo até formar um creme homogêneo. Finalize com a pimenta-do-reino, acerte o sal e adicione um pouco de azeite. Complete com a carne-seca pronta e sirva quente.

Creme de abóbora com gengibre e carne-seca

Ingredientes

Creme

250 g de abóbora cabotiá descascada e cozida

100g de abóbora madura descascada e cozida

1 cm de gengibre ralado

1/2 cebola picada

1 colher de chá de alho batido

3 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e queijo parmesão ralado a gosto

100g de carne seca cozida, desfiada e refogada com cebola e azeite

Água do cozimento das abóboras

Carne-seca

200 g de carne bovina seca dessalgada

Louro, alho picado, cebola picada, azeite e salsinha a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Carne-seca

Em uma panela de pressão, cubra a carne-seca com água, adicione o louro e o alho e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Aguarde esfriar e desfie a carne-seca. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Adicione a carne-seca e frite até dourar sem ressecar. Finalize com a salsinha. Reserve.

Creme

Em uma panela, aqueça 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o gengibre até murcharem. Acrescente as abóboras e misture levemente. Transfira tudo para o liquidificador com parte do caldo do cozimento das abóboras e bata até obter um creme. Volte à panela, finalize com o restante do azeite, acerte o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com o parmesão ralado e a carne-seca desfiada.

Caldo verde (Imagem: Divulgação | Chef Soraya Bonfim)

Caldo verde

Ingredientes

4 batatas descascadas

1 linguiça portuguesa cortada em rodelas finas e sem pele

1/2 cebola picada

2 dentes de alho batidos

3 colheres de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes ou carne para o cozimento das batatas

1 maço de couve-manteiga higienizado e fatiado

higienizado e fatiado 1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione as batatas, o louro e o caldo. Cozinhe até as batatas amolecerem. Transfira tudo para o liquidificador e bata até formar um creme homogêneo. Reserve. Em outra panela, doure a linguiça em fogo médio. Adicione o creme, abaixe o fogo e misture. Acrescente a couve-manteiga, o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com o restante do azeite e sirva quente.

Por Rodrigo Almeida

