Luan Santana agenda shows após internação e preocupa fãs: 'Não tem mais 20 anos'

O cantor Luan Santana está "em repouso absoluto" e em sua casa na região de Alphaville, na Grande São Paulo, após passar mal e cancelar o show que faria neste sábado, 1º, em Divinópolis, município em Minas Gerais. Apesar disso, o cantor voltou às redes sociais nesta terça, 4, e foi criticado por fãs ao anunciar a agenda lotada de 10 shows só neste mês.

"Estou bem, galera! Zerado! Obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas", escreveu no Instagram. Na postagem, revelou a retomada dos compromissos. Em vez de acalmar, a mensagem preocupou os fãs. "Lembre-se que você é um CPF antes de ser um CNPJ. Se cuide, respeito o limite do seu corpo e da sua saúde." Uma seguidora foi mais enfática: "pare de fazer tanto show seguido assim! Você não tem mais 20 anos", repreendeu. Luan tem 33 anos de idade.

Agenda foi mantida apesar de recomendação médica

Na última terça, 28, o Sindicato Rural de Divinópolis, responsável pela organização da Divinaexpo, evento em que o cantor faria o show, divulgou uma nota informando que o artista havia cancelado a apresentação após passar mal e ser hospitalizado às pressas. Segundo o Sindicato, Luan teria sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em nota, a equipe do sertanejo confirmou que Luan foi hospitalizado na capital paulista após se sentir "indisposto e febril", mas que prosseguiu com a agenda mesmo com a recomendação médica de cancelar as apresentações.

Antes da hospitalização, Luan chegou a se apresentar em Lages, em Santa Catarina, na quarta, 29, e em Votorantim, em São Paulo, na quinta, 30. No sábado, 1º, porém, passou mal ao chegar no Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, em Divinópolis.

Nesta semana, Luan volta aos palcos nesta quinta, 6, em Catanduva e dia 16 em Ourinhos, duas cidades no interior de São Paulo. "Vamos com Deus", completou o cantor.