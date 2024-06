Gustavo Mioto celebra primeiro ano de namoro com Ana Castela

Gustavo Mioto utilizou as redes sociais nesta última terça-feira (4), e celebrou o primeiro ano do relacionamento com Ana Castela. Entre idas e vindas, os cantores sertanejos estão juntos, e ele não perdeu a oportunidade de homenageá-la nesta data especial.

Através do Instagram, o músico ironizou que supostamente vivesse um romance falso com a ‘Boiadeira’, conforme vez outra costuma ser especulado entre os internautas.

"Marketing"

"Somando tudo, com as pausas pra valorizar publicidades e dar engajamento, hoje tem 1 ano que o marketing começou… que loucura tem sido a jornada da vida do seu lado. Tô te vendo tão linda aqui na mesa que a gente tá jantando, que eu nem quero estender a legenda pra ficar contigo… então é isso. Te amo", escreveu Gustavo Mioto, apaixonado.

Posteriormente, Ana Castela fez uma postagem, o retribuindo com outra declaração. "Clichê falar ‘feliz 1 ano de namoro’, e essa que eu vou falar é mais clichê ainda, mas é a pura verdade…. Feliz 1 ano de uma vida inteira, Gustavo!", disse ela.

"A vida é doida, cansativa, correria… mas com você, ainda continua doida, óbvio. Mas me trás uma felicidade tão grande em saber que nessa correria louca no final dos trabalhos vou ter você no aeroporto me esperando pra passar a noite jogando videogame, procurando algo pra comer e pra poder dormir juntinho nesse frio. Eu te amo, obrigada por me fazer feliz e me sentir uma princesa todos os dias… até mesmo quando choro falando que não tenho roupa! Você é incrível!", finalizou Ana.

