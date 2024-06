Renascer: Decepção! José Bento revela que não é advogado

No capítulo desta quarta-feira (05), José Bento (Marcello Melo Jr.), de Renascer, tomará coragem para revelar ao se pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), que não é advogado! O malandro se sentirá pressionado pela família e amigos após não proteger as terras do pai de Eliana (Sophie Charlotte), e se recusar a ajudar Dona Patroa (Camila Morgado) de Egídio (Vladimir Brichta), em uma cena que promete ser tensa.

"Eu não posso enfrentar o coronel Egídio na justiça, Eliana e nem ninguém, meu pai… porque nem advogado eu sô!", dirá José Bento. Assustado, José Inocêncio perguntará: "Se você num é advogado, José Bento, é o quê?"

Segundo o resumo do site Gshow, o malandro dirá ao pai que chegou a estudar na faculdade para direito, mas não chegou a fazer o exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), sendo uma espécie de entrada para a profissão legalmente no país.

Irritado, José Inocêncio expulsará o filho de sua fazenda com a roupa do corpo! Ele não deixará José Bento separar suas roupas, afinal tudo foi comprado com o dinheiro dele.

