Bebê intersexo em "Renascer": saiba como a trama será abordada

Para homenagear a Buba de 1993, personagem que era intersexo na versão original de Renascer, o autor Bruno Luperi decidiu trazer o tema para o remake de uma maneira diferente. Ao contrário de Buba, que na versão atual é uma mulher transexual, desta vez, a história terá um bebê intersexo.

Intersexo é um termo usado para descrever uma variedade de condições nas quais uma pessoa nasce com características sexuais (como gônadas, genitália, cromossomos ou níveis hormonais) que não se encaixam nas típicas definições binárias de masculino ou feminino. Essas variações podem ser evidentes ao nascimento ou podem surgir mais tarde na vida, muitas vezes durante a puberdade.

Como a trama será abordada em Renascer?

Em Renascer, a trama será abordada através do bebê de Teca (Lívia Silva), que se chamará Cacau. De acordo com informações da jornalista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, o assunto será discutido de maneira didática, através dos personagens Buba (Gabriel Medeiros) e José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Bruno Luperi utilizará a falta de conhecimento de Inocêncio como uma justificativa para responder a todas as perguntas que os telespectadores de Renascer terão quando a trama for ao ar. O fazendeiro não saberá, por exemplo, se chama Cacau de "neto" ou "neta".

"Chame de Cacau", pedirá Buba. "Do Cacau ou da Cacau?", questionará ele. "Dê preferência ao gênero neutro sempre que possível e evite marcadores de gênero, pelo menos até Cacau começar a se manifestar de acordo com um gênero ou o outro… Com ambos ou com nenhum", acrescentará ela.

José Inocêncio, então, fará outros questionamentos e Buba dará explicações: "Se nem a gramática está preparada para acolher pessoas intersexo, imagine o senhor?", responderá a jovem. "Mas eu num quero errá", dirá o produtor. Ela, então, comentará que a questão não é cometer erros, mas sim estar sempre disposto a aprender.

"E isso qué dizê que…?", perguntará Inocêncio. "Que não caberá a nós determinarmos com qual gênero Cacau vai se sentir confortável. Mas devemos estar atentos aos sinais à medida que eles vierem… Pra tentar tornar esse processo o mais natural e o menos doloroso possível", explicará a psicóloga.

Na sequência, o fazendeiro demonstrará interesse em saber como foi a transição de Buba. Ela responderá: "O meu processo foi traumático… Mas nem tudo o que passei se aplica ao caso de Cacau. Eu nasci em um gênero que não era o meu… Foi duro até eu entender isso, e uma batalha ainda maior fazer as pessoas ao redor entenderem… Ou pelo menos respeitarem isso também", dirá ela.

Diante disso, o produtor de cacau fará um nova pergunta: "Isso que Cacau tem é uma anomalia?", questionará. "É uma condição biológica. Que faz com que Cacau não seja como a maioria das pessoas… Mas nem por isso é uma anomalia ou uma doença", explicará Buba.

José, então, pegará Cacau no colo e dirá: "Até porque num pode se dizê isso d’uma bênção como essa. Agora é esperá o primo de Cacau nascê e teu casamento mais Zé Augusto [Renan Monteiro], que eu vou dar como cumprida a minha missão… E posso ir em paz", afirmará ele.

"A gente tem que vivê nessa vida enquanto tivé função. Eu já fui a coisa mais importante à minha volta, hoje tô vendo que não sô mais… E isso tá me trazendo uma paz de espírito que nunca senti até aqui. Agora que a função tá cumprida, é aproveitar", finalizará o protagonista.

