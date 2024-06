Claudia Alencar deixa o hospital após quase seis meses de internação

Reprodução/Instagram Claudia Alencar

Após quase seis meses de internação, a atriz Claudia Alencar, de 73 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, dia 6 de junho. A artista deu entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro, para tratar uma grave infecção bacteriana. No dia 27 de março ela chegou a ser transferida para a Hospital Placi Barra, onde participou de um programa de reabilitação intensiva.

As informações foram divulgadas pela assessoria da atriz: "Claudia Gomes de Alencar recebeu alta do Hospital Placi Barra onde deu entrada em 27/03/2024 para um programa de reabilitação intensiva. Desde 17/12/2023 a atriz estava internada com grave complicações devido a uma infecção bacteriana após uma cirurgia de coluna", informou.

"Durante a internação a equipe multidisciplinar do Placi Barra elaborou um planejamento terapêutico voltado para reabilitação motora e controle de dor, com isso a Sra. Claudia apresentou excepcional recuperação motora, ganho de força e massa muscular", destacou.

A nota destacou ainda que, atualmente, Claudia Alencar "está independente do ponto de vista motor e funcional, sem sequelas motoras, sendo capaz de realizar suas atividades diárias de vida e físicas".

"O Hospital Placi agradece a confiança e dedicação ao programa de reabilitação oferecido e deseja muita saúde e paz à Claudia Alencar", concluiu o comunicado.